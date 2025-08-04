 وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الشروق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة الشروق

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:01 ص

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنة داخل مدرسة طبري بمدينة الشروق.

وبدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 الساعة الـ 9 من صباح اليوم الاثنين، 4 أغسطس 2025 و حتى الـ 9 من مساء نفس اليوم ويستمر التصويت لمدة يومين، ويشرف على الانتخابات 9500 قاض من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و 28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.

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