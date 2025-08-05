الصحة تتفقد مستشفيات قنا: توسع بالعناية المركزة وخطة عاجلة لصيانة الأجهزة

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نفذت قيادات قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة جولة موسعة بعدد من مستشفيات مديرية الصحة بقنا، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية الجارية، وواقع التطوير بالأقسام الحيوية، خاصة العناية المركزة والطوارئ.

ترأس الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، برفقة الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور أحمد صادق، وكيل الوزارة بقنا، وقيادات صحية بالمحافظة.

بدأت الجولة بمستشفى صدر قنا، حيث تابع الوفد نسب الإشغال بقسم العناية المركزة، ومعدلات التردد والتحويلات، وراجع تطبيق البروتوكولات العلاجية ومستوى الرعاية المقدمة للمرضى، واستمع لملاحظات عدد منهم حول الخدمة المقدمة.

وشدد مساعد الوزير على ضرورة التزام الأطقم الطبية بالتواجد الكامل، وتوافر أدوية الطوارئ بأقسام الاستقبال، ووجه بسرعة استكمال أعمال التطوير لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

كما أوصى بالتوسع في أسرة العناية المركزة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مؤكدًا دعم الوزارة عبر التعاقدات الطبية لتوفير التخصصات النادرة والحرجة، وسد أي عجز داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتفقد الوفد أيضًا مبنى الحضّانات الجديد بالمستشفى، والذي يضم 12 حضّانة، حيث جرى التأكد من جاهزيته للتشغيل، مع خطة لدفع كوادر طبية جديدة لضمان الكفاءة التشغيلية بعد الافتتاح.

وانتقل الوفد إلى مستشفى قنا العام، حيث تابع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتأكد من تواجد الفرق الطبية وتوافر الأدوية، ثم زار قسم الأشعة المقطعية، وقسم النساء والتوليد، وراجع جاهزيته لاستقبال الحالات الحرجة.

كما تابع الوفد أقسام العناية المركزة والقلبية، وعناية الأطفال والحضّانات، واطلع على كفاءة أجهزة التنفس الصناعي (الفنتيليتور)، ووجه بإعداد حصر للأعطال وتنفيذ خطة عاجلة لصيانة الأجهزة الطبية.

كما تفقد الفريق وحدة القسطرة القلبية، ووحدة المناظير التي تضم تجهيزات حديثة لجراحات المسالك والنساء، واستعرضوا عدد العمليات المنفذة، ومدى كفاءة الطواقم والأجهزة بالمبنى.

وفي ختام الزيارة، عقد الوفد اجتماعًا مع إدارة مستشفى قنا العام وفريق الإشراف الصحي، بحضور الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، وناقشوا تطوير الأداء العلاجي وتوافر الأدوية الاستراتيجية والمخزون الشهري.

وأكد الدكتور بيتر وجيه التزام الوزارة بدعم القطاع الصحي بمحافظة قنا، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، لضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطن المصري في مختلف التخصصا