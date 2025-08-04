 رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

محمد عنتر
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:03 ص

- مدبولي يدعو جموع الناخبين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم باعتباره حقا دستوريا وواجبا وطنيا

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنته الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا مدبولي جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري، للمُشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، باعتباره حقاً دستورياً وواجباً وطنياً، للإسهام بصورة إيجابية في صياغة مستقبل وطنهم العظيم.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حرصت على اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنضبط، بمختلف لجان الاقتراع بالمحافظات، بتناغم كامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث الوطني، مثمناً جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في توفير بيئة انتخابية حضارية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر وشفافية.

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