الدنمارك تحيي ذكرى وفاة مؤلف القصص الخيالية هانز كريستيان أندرسن

أحيت الدنمارك، اليوم الاثنين، ذكرى وفاة هانس كريستيان أندرسن، مؤلف القصص الخيالية الشهير عالميا.

وبمناسبة الذكرى الـ150 لوفاة مؤلف الروائع "الحورية الصغيرة" و"البطة القبيحة"، قامت العديد من الكنائس في البلاد بتأبينه بقليل من خلال قرع الأجراس في وقت واحد- في الوقت الذي توفي فيه أندرسن في 4 أغسطس 1875 في كوبنهاجن.

ويعد هذا أيضا بداية مراسم تأبين تستمر عدة أسابيع لأندرسن، الذي كان أيضا شاعرا غزير الإنتاج.

وفي إطار مبادرة "أندرسن إلى الأبد"، سيتم إقامة سلسلة من الفعاليات، خاصة في مدينة أودنسي، مسقط رأسه، للاحتفال بحياة وأعمال الكاتب "حتى فترة طويلة من فصل الخريف"، حسبما قال المنظمون.

وتشمل هذه الفعاليات عروضا مسرحية ومحاضرات ومشروعات فنية.

وولد أندرسن في 2 أبريل 1805 في أودينسي.

كما تعتبر أعماله الرائعة مثل "الأميرة وحبة البازلاء" و"ثمبلينا" و"ملابس الإمبراطور الجديدة" من الكلاسيكيات في عالم القصص الخيالية.