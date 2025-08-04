حزب جولان يتظاهر أمام مكتب نتنياهو للمطالبة بتبادل أسرى

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تظاهر حزب "الديمقراطيين" المعارض مع مئات الإسرائيليين، الاثنين، أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بصفقة لتبادل أسرى مع حركة "حماس".

وقالت هيئة البث العبرية إن مئات الإسرائيليين، يقودهم حزب "الديمقراطيين"، خرجوا للتظاهر أمام مكتب نتنياهو بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت أن المتظاهرين يطالبون بالإسراع بالتوصل إلى صفقة لتبادل أسرى مع "حماس"، ورفض إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا جراء خلافات مع نتنياهو.

ونشر رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير جولان، عبر منصة "إكس" مقطعا مصورا له وسط المتظاهرين، وكتب أن "حكومة بنيامين نتنياهو لا تهتم إلا بنفسها".

وخلال المظاهرة قال جولان: "هناك وزراء في حكومة نتنياهو يتوقون إلى إعادة الاستيطان في غزة على حساب دماء أبنائنا (الأسرى)، ووزراء يرون في المختطفين ثمنا لا بد منه للحرب".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

جولان أكد أن "هدف نتنياهو النهائي هو البقاء في السلطة والتهرب من محاكمته، فهو يحاول الهروب من السجن والتمسك بمنصبه بأي ثمن".

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولفت جولان إلى أن نتنياهو يرضي دوما وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش "على حساب مواطني إسرائيل".

والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة؛ جراء تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسئولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق نتائج استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.