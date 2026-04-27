انعقاد الاجتماع الثاني عشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة شئون اللاجئين والمغتربين والهجرة) الاجتماع الثاني عشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس)، وذلك بمشاركة نقاط اتصال الدول العربية الأعضاء، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

وركز هذا الاجتماع على آخر المستجدات بشأن عملية متابعة واستعراض الإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، وتحضير الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في منتدى استعراض الهجرة الدولية المزمع عقده بنيويورك خلال الفترة من 5-8/5/2026.

كما قامت الدول الأعضاء خلال الاجتماع باستعراض جهودها لمتابعة واستعراض الاتفاق العالمي للهجرة.

وشهد الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من العراق بشأن تعزيز التعاون العربي لمكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك مناقشة واعتماد خطة عمل عملية التشاور لعامي 2026-2027.