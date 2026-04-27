سلكت طائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، مسارا جانبيا أثناء توجهها إلى كازاخستان استغرق 8 ساعات، لتجنب التحليق فوق تركيا، حسب القناة 12 العبرية.

ووصل هرتسوغ إلى كازاخستان في زيارة رسمية تستمر يومين، يبحث خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين الجانبين.

وقالت القناة 12: "سلك الرئيس إسحاق هرتسوغ مسارا جانبيا استغرق 8 ساعات في زيارة دولة إلى كازاخستان، لتجنب التحليق فوق تركيا".

وحسب مسار الرحلة، الذي نشرته القناة، مرت طائرة هرتسوغ فوق أوروبا ثم روسيا للوصول إلى كازاخستان.

وتشهد العلاقات الإسرائيلية التركية تراجعا كبيرا إثر انتقادات حادة وجهتها أنقرة لحرب الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ونشر هرتسوغ، على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، صورا لوصوله إلى أستانا، عاصمة كازاخستان، بدعوة من رئيسها قاسم جومارت توكاييف.

وقال: "كازاخستان دولة ذات أهمية عالمية (..) والشراكة طويلة الأمد بين إسرائيل وكازاخستان ذات أهمية كبيرة للبلدين، والعلاقات المتنامية بيننا تسهم في ازدهار الشعبين".

وتابع: "أتطلع إلى لقاء الرئيس توكاييف وكبار المسؤولين في الحكومة والجالية اليهودية، ومواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين بلدينا".