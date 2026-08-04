أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب كوت ديفوار الأول، ليعود المدرب المخضرم إلى قيادة «الأفيال» بعد سنوات.

وأكد الاتحاد الإيفواري، في بيان رسمي، أن تعيين رينارد يأتي في إطار سعيه لتعزيز المكتسبات التي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة، ومواصلة الطموحات الموضوعة لكرة القدم الإيفوارية على المستويين القاري والدولي.

وكان رينارد قد قاد كوت ديفوار إلى التتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2015، ليعود مجددًا إلى تدريب المنتخب، حيث ستكون مهمته قيادة الفريق خلال الاستعداد والمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويستند رينارد في مهمته الجديدة إلى خبرته الطويلة في كرة القدم على أعلى المستويات، إلى جانب معرفته بالكرة الأفريقية وارتباطه بالكرة الإيفوارية، على أن يعمل بالتنسيق مع مسؤولي الاتحاد والأجهزة الفنية من أجل مواصلة مسيرة النجاح وتحقيق النتائج المرجوة.

ومن المنتظر أن يصل رينارد إلى العاصمة أبيدجان خلال الأيام المقبلة لتولي مهامه رسميًا، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير الرياضية خلال مؤتمر صحفي، سيتم الإعلان عن موعده ومكانه لاحقًا.

ووجّه الاتحاد الإيفواري لكرة القدم التهنئة إلى رينارد بمناسبة عودته، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة لخدمة المنتخب وكرة القدم الإيفوارية.