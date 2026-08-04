أشرف الشيحي: التكامل بين البحث العلمي والممارسة المهنية ضرورة لمواجهة الأوبئة المشتركة وتحديات التغير المناخي

أكد الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أن مواجهة التحديات الصحية العالمية الراهنة تتطلب تكاملا حقيقيا بين الجهات البحثية والمؤسسات المهنية.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الدولية حول "التهديدات الفيروسية ذات المنشأ الحيواني"، أن التعاون بين جامعة بدر ونقابة الأطباء البيطريين يهدف إلى تقديم منتج علمي متميز وحلول واقعية قابلة للتنفيذ لحماية الأمن الصحي.

وذكر الدكتور الشيحي، أن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان تمثل واحدا من أكبر التحديات المعاصرة، مؤكدا أن مفهوم "الصحة الواحدة" هو المحرك الأساسي لبرامج جامعة بدر الأكاديمية ومراكزها البحثية.

ولفت إلى أن اختلال التوازن البيئي الناتج عن التغيرات المناخية أدى إلى ظهور أنماط جديدة من القوارض والزواحف، مما يستوجب اهتماما مكثفا بالترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة معا.

واستعرض رئيس جامعة بدر الدور الريادي لـ"المركز الدولي للصحة الواحدة" بالجامعة، موضحا أنه نجح في بناء شراكات دولية واسعة والحصول على تمويلات بحثية من وكالات أوروبية مرموقة، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز تميز أكاديمي وبحثي في المنطقة.

وفي سياق متصل، ثمن الدكتور الشيحي الرؤية الاستراتيجية للأستاذ الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي اتخذ قرارا رياديا بإنشاء أول كلية طب بيطري في الجامعات الخاصة المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه لم يكن يهدف إلى الربح بل لاستكمال منظومة تعليمية وطبية يحتاجها المجتمع، وهو ما حذت حذوه الجامعات الخاصة الأخرى لاحقا.

كما أشاد بمشاركة خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية ومعهد باستير بدكار، مؤكدا أن هذه الفعاليات توفر فرصة لنقل المعرفة للكوادر المصرية الشابة.

كما وجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه ومشاركته رغم انشغاله بملفات عديدة، مثمنا الجهود التي تبذلها الوزارة في حماية مصر وأبنائها من مخاطر الأوبئة.