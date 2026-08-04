أكد الأستاذ الدكتور عادل عبد الخالق عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر بالقاهرة ومدير المركز الدولي للصحة الواحدة، أن الأزمات الصحية العالمية التي شهدتها العقود الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن صحة الإنسان مرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة الحيوان والبيئة.

وأوضح خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الدولية حول التهديدات الفيروسية الناشئة "إيبولا وهانتا"، أن التاريخ المعاصر للأوبئة، بدءا من جنون البقر ومرورا بإنفلونزا الطيور والخنازير وصولا إلى جائحة كوفيد-19، يشير بوضوح إلى أن المصدر الحيواني هو المنطلق الأساسي لمعظم الأزمات الصحية التي واجهت البشرية.

واستند الدكتور عبد الخالق إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن نحو 75% من الأمراض المعدية والأوبئة شديدة الخطورة التي تصيب الإنسان هي في الأصل أمراض حيوانية المنشأ، وهو ما يفرض واقعا جديدا يستوجب الاستعداد المبكر والعمل الاستباقي من خلال التكامل بين كل قطاعات الدولة، وعدم حصر المواجهة في القطاع الطبي البشري وحده، بل يجب أن تمتد لتشمل الرقابة البيئية والبيطرية الدقيقة.

وشدد على أن دور الطبيب البيطري قد شهد تحولا استراتيجيا في العصر الحديث، حيث لم يعد يقتصر على رعاية صحة الحيوان فحسب، بل صار حائط الصد الأول وشريكا أساسيا في حماية صحة الإنسان، وضمان سلامة الغذاء، ورصد التحورات الفيروسية قبل انتقالها للبشر، مساهما بذلك في تحقيق الأمن الصحي والاقتصادي للبلاد.

وأضاف أن هذا الدور المحوري هو جوهر مفهوم "الصحة الواحدة" الذي تتبناه جامعة بدر، والذي يقوم على التنسيق التام بين الطب البيطري والبشري والعلوم البيئية لضمان سرعة الاستجابة ومنع تحول التهديدات الصحية إلى أزمات واسعة النطاق.

وأكد الدكتور عادل عبد الخالق أن إنشاء المركز الدولي للصحة الواحدةبجامعة بدر جاء ليكون منصة بحثية رائدة تجمع نخبة الخبراء وصناع القرار، بهدف صياغة حلول مبتكرة وبناء قدرات علمية قادرة على مواجهة التحديات الوبائية المستقبلية.

كما أعرب عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، مثمنا دور قيادة جامعة بدر في توفير كل الإمكانيات لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وحماية المجتمع.