رفع 1300 طن مخلفات من شارع المصرف ببولاق الدكرور

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دفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بلودرين و12 سيارة نقل كبيرة، لتنفيذ أعمال رفع المخلفات بشارع المصرف في حي بولاق الدكرور، بحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة.

وأسفرت الأعمال عن رفع نحو 1300 طن من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة بالموقع، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، باستمرار حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع.

وجرت الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وتأتي حملات النظافة ضمن خطة الهيئة اليومية للتعامل مع تجمعات الرتش والمخلفات بنطاق أحياء الجيزة.