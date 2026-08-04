كفر الشيخ ونقابة المهندسين توقعان بروتوكول تعاون لدعم مشروعات التنمية

وقع المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ ونقابة المهندسين؛ لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الهندسية، والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية للنقابة، بما يدعم خطط التنمية وتنفيذ المشروعات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والمهندس رضا الشافعي وكيل النقابة العامة للمهندسين، والمهندس محمد ربيع حجاج نقيب مهندسي كفر الشيخ.

وحضر توقيع بروتوكول التعاون، كل من الدكتور مصطفى أبو زيد وكيل نقابة المهندسين، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد صبحي الاستشاري الهندسي للمحافظة، والمهندس السيد حسن الأمين المساعد لنقابة المهندسين، والمهندس مصطفى الشربيني وكيل اللجان الفرعية بالنقابة، وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية.

ويستهدف البروتوكول، تقديم الاستشارات الهندسية في مختلف التخصصات، والتنسيق في الإشراف على تنفيذ المشروعات، وتنظيم المسابقات المعمارية والهندسية لتطوير الميادين والحدائق والفراغات العامة، بما يعزز الهوية البصرية لمحافظة كفر الشيخ، بجانب التعاون في تنفيذ أحد الميادين الرئيسية بمدينة كفر الشيخ تحت اسم «ميدان المهندسين» في إطار المشاركة المجتمعية.

ويتضمن البروتوكول، التعاون في تطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية، وتيسير الإجراءات الخاصة بالمهندسين، ودعم منظومة التراخيص والإشراف الهندسي، وترشيح المهندسين للجان الفنية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد وقانون التصالح، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة المهندسين، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بصيانة العقارات، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة في منظومة العمل الهندسي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حريصة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات وبيوت الخبرة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الهندسي، وتحسين جودة المشروعات والخدمات، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة لدعم جهود التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، قال نقيب المهندسين، إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع محافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن النقابة ستقدم خبراتها الفنية والاستشارية، وستعمل على دعم المشروعات التنموية وتطوير منظومة العمل الهندسي، بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطنين.