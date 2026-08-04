محافظ السويس خلال استقباله مدير الأمن: نحرص على تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار

استقبل اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء محمد حبشي مدير أمن السويس، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة السويس.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ السويس، بمدير الأمن، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية ورسالتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة السويس تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وكل الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الانضباط ودعم جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وأكد أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد حبشي مدير أمن السويس، حرصه على مواصلة العمل والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار العام.

وفي ختام اللقاء، كشف الجانبان، عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة ومديرية الأمن، بما يحقق صالح المواطنين ويعزز مناخ الأمن والاستقرار على أرض السويس.