وكيل التعليم بالسويس تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد وتوجه بسرعة سد العجز في المعلمين

عقدت الأستاذة ثريا منصور وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الأساسية، لبحث استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار توجيهات الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب هاني رشاد علي محافظ السويس، وتحت إشراف الدكتور محمد علام نائب المحافظ.

وأكدت وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة الانتهاء من توزيع المعلمين بما يضمن سد العجز وتحقيق التوازن في أعداد المعلمين وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، مع متابعة تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، والالتزام بالخطط الموضوعة لضمان انتظام العملية التعليمية.

وشددت على أهمية تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية والمنصات التعليمية في التدريس، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحسين مستوى الأداء داخل الفصول.

وناقش الاجتماع، التحديات المتوقعة قبل بدء الدراسة، ووضع حلول استباقية للتعامل معها، بما يضمن بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

وشهد الاجتماع التأكيد على تحديد التكليفات والمسئوليات، ومتابعة رفع التقارير الدورية في المواعيد المحددة، إلى جانب توجيه موجهي عموم المواد الأساسية بعقد اجتماعات مع الموجهين الأوائل قبل بدء الدراسة، لتوحيد الرؤى ومتابعة تنفيذ خطط العمل.