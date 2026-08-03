وكيل التعليم بالغربية يكرم الطالبة مريم لفوزها بالمركز الأول في مسابقة الطالب والطالبة المثالية

كرَم، اليوم، ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالبة مريم أحمد جابر الساهي، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة سمنود التعليمية؛ وذلك بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة الطالب والطالبة المثالية للمرحلة الثانوية على مستوى محافظة الغربية للعام الدراسي 2025 - 2026.

وجاء التكريم تقديرا لما حققته الطالبة من تميز علمي وأخلاقي وقيادي، ولما قدمته من نموذج مشرف يعكس الصورة المضيئة لطالبات التعليم بمحافظة الغربية، ويجسد قيم الانضباط والاجتهاد والالتزام، بما يؤهلها لتكون قدوة لزملائها داخل المجتمع المدرسي.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تولي اهتماما بالغا برعاية الطلاب المتفوقين والمبدعين في مختلف المجالات، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن تكريم النماذج المتميزة يمثل رسالة تقدير لكل طالب مجتهد، ودافعا قويا لباقي الطلاب لمواصلة التفوق والتميز، مضيفا أن الطالبة مريم الساهي تعد واحدة من النماذج المشرفة التي تفتخر بها مديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث سبق لها تمثيل المحافظة في البرنامج الرئاسي لإعداد النشء للقيادة، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من 16 أغسطس حتى 6 سبتمبر 2025، وهو البرنامج الذي يستهدف إعداد جيل واعٍ يمتلك مقومات القيادة وصناعة القرار، في إطار استراتيجية الدولة لبناء الشخصية المصرية وتنمية قدرات الشباب.

وأكد وكيل الوزارة أن "الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وما نشهده اليوم يؤكد أن مدارس الغربية مليئة بالنماذج المضيئة القادرة على صناعة المستقبل، وسنواصل تقديم كل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب المتميزين، لإعداد جيل يسهم بفاعلية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة".

بدورها، أعربت الطالبة مريم أحمد جابر الساهي عن بالغ سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن هذا التقدير يمثل وسام فخر وحافزا كبيرا لها لمواصلة رحلة التفوق والنجاح، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير لوكيل الوزارة، ولجميع القيادات بالمديرية وإدارة سمنود التعليمية، وإدارة مدرسة السادات الثانوية بنات، ومعلميها وأسرتها، لما قدموه لها من دعم وتشجيع كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

تم التكريم بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وأحمد جابر الساهي، والد الطالبة مريم.