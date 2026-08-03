قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن معلمي الحصة مظلومون ظلمًا شديدًا، مطالبًا بمنحهم حقوقهم كاملة، باعتبار أن المعلم هو "مربي الأجيال".

وأوضح "منصور" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن المشكلة لا تقتصر على عدم التعيين، وإنما تمتد إلى قيمة مقابل الحصة، مشيرًا إلى أن معلم الحصة يحصل على 50 جنيهًا عن الحصة، ولا يتبقى له بعد الخصومات سوى نحو 36 جنيهًا.

وأضاف أن بعض معلمي الحصة يعملون 30 حصة أسبوعيًا، بينما تتم محاسبتهم على 20 حصة فقط، والمقابل غير مجدٍ، لافتًا إلى أن أجر هؤلاء "لا يصل إلى نصف الحد الأدنى بالأرقام".

وتابع أن معلمي الحصة خلال الفترة من نوفمبر الماضي وحتى فبراير الماضي لم يحصل عدد منهم على مستحقاتهم، قبل أن يثير الأمر خلال مناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لجنة الخطة والموازنة، وطالب بعدم الموافقة على الحساب الختامي لحين صرف مستحقات المعلمين.

وتساءل: "يعني إيه ناس تقعد 3 أو 4 شهور من غير ما تصرف؟"، موضحًا أن الرد جاء حينها بأنه سيتم صرف المستحقات خلال 3 أيام، وهو ما تم بالفعل.

واعتبر أن المشكلة لا تكون لدى وزارتي المالية والتعليم، قائلًا: "لما بكلمهم بيكونوا متجاوبين"، وإنما تكمن المشكلة في بعض المسؤولين الماليين المعنيين بالصرف، الذين قد يعطلون إجراءات الصرف بحجج تتعلق بالإمضاء أو الختم.