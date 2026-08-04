تقارير: أرسنال لا ينوي تلبية مطالب الريال المالية بشأن فينيسيوس

يواصل اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور إثارة التكهنات في سوق الانتقالات، بعدما أفادت تقارير بأن أرسنال لا ينوي تلبية مطالب ريال مدريد المالية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة أرسنال ترى أن السعر الذي يطلبه ريال مدريد، والمقدر بـ170 مليون يورو، مبالغ فيه، رغم اهتمام النادي اللندني الجاد بالتعاقد مع الجناح البرازيلي.

وأضاف التقرير أن "الجانرز" يأملون في التوصل إلى اتفاق مقابل أقل من 150 مليون يورو، وذلك في حال تعثرت مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد.

وأشار المصدر إلى أن ريال مدريد منفتح على بيع اللاعب هذا الصيف إذا رفض توقيع عقد جديد، وهو ما قد يفتح الباب أمام عدة أندية أوروبية للدخول في سباق التعاقد معه.

ورغم ذلك، لا تزال المفاوضات بين فينيسيوس وإدارة النادي الملكي مستمرة، ولم يصدر أي موقف رسمي يؤكد اقتراب رحيله، ما يجعل مستقبل اللاعب مرتبطًا بما ستسفر عنه محادثات التجديد خلال الأسابيع المقبلة.

ويبقى فينيسيوس أحد أبرز نجوم ريال مدريد في السنوات الأخيرة، ويُعد عنصرًا أساسيًا في مشروع الفريق، وهو ما يعني أن أي صفقة محتملة لرحيله لن تتم إلا بشروط مالية استثنائية.