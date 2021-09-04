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اعترف كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، أن فرص مشاركته مع نادي الزمالك ستكون صعبة للغاية في الموسم المقبل.

وقال بامبو في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "هناك بعض اللاعبين في الزمالك لا يعطون الفرصة لأحد للمشاركة مثل زيزو وبنشرقي وأوباما هم الأفضل في الدوري بالكامل".

وأضاف: "لا يجوز سؤال اي مدير فني لماذا لا أشارك؟، وبالمناسبة، باتشيكو قالي لي إنه ظلمني ووعدني بالفرصة، ثم سألني بعدها عما أريد وشجعني على الخروج للإعارة وقال لي إنه سيشاهدني ويتابعني تمهيدا لعودتي من جديد للزمالك".

وانتقل بامبو للحديث عن عروض احترافه .. قائلا: "وصلتني عروض كثيرة، لكن البنك الأهلي عاملوني باحترام، خصوصا خالد جلال الذي طورني وأعطاني الحرية".

وأتم: "أكثر ما يحزنني أنني لم أقدم شيئا لنادي الزمالك، كنت أتمنى العودة إلى صفوفه".