يستقبل مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح اليوم الأحد، أولى فعاليات مسابقة العروض القصيرة ضمن الدورة الـ 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المستمر حتى 8 سبتمبر الجاري برئاسة الدكتور جمال ياقوت.

وتضمن قائمة مسابقة العروض القصيرة 16 عرضا مسرحيا من مصر وليبيا والإمارات، ويقدم منها 8 عروض غدا، حيث يُعرض بقاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة في الساعة الخامسة عصرا العرض المسرحي "ألفريد بيتي" تأليف وإخراج محمد نجلة، وإنتاج قسم المسرح بجامعة الإسكندرية، وعلى مسرح زكي طليمات تعرض المسرحية الليبية "إلى أين" تأليف علي العبادي وإخراج عوض الفيتوري وإنتاج المسرح الوطني ببنغازي.

ويُقدم في الساعة السادسة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور العرض المسرحي "أكبر أصغر" تأليف وإخراج روضة تامر وإنتاج قسم المسرح بجامعة الإسكندرية، وعلى مسرح زكي طليمات عرض"بالونة مفسية" تأليف وإخراج ماريا أسامة انتاج معهد فنون مسرحية بالإسكندرية، كما يعرض في الساعة السابعة مساء مسرحية "يشوبه شائبة" تأليف وإخراج مهند محسن معهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

وتُعرض في الساعة الثامنة مساء اليوم مسرحية "سرير الدنيا" تأليف وإخراج محمد أيمن، ويُعرض في الساعة الثامنة والنصف مساء العرض المسرحي "أسمها أنثى" تأليف ورشة إرتجال ومن إخراج همت مصطفى وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعلى مسرح زكي طليمات تُقدم مسرحية "اليوم الأخير.. ربما" تأليف وإخراج محمد فروخ وإنتاج أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

يُذكر أن الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك أهم رواد التجريب المسرحي المعاصرين، تشهد العديد من الورش التدريبية لمدربين وفنانين من اليونان وإسبانيا وأمريكا ومصر، وأيضا ندوات فكرية متنوعة، إلى جانب الإصدرات التي وصلت إلى 27 كتابا مترجما ومؤلفا، ويشهد المهرجان لأول مرة نشر 7 رسائل علمية تتناول المسرح والتقنيات الرقمية.