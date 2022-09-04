برايثويت يقود إسبانيول لانتصاره الأول في الدوري الإسباني

انتزع فريق إسبانيول فوزه الأول في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أوساسونا 2 / 1 على ضيفه رايو فايكانو.

وارتفع رصيد إسبانيول إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، في حين توقف رصيد أتلتيك بلباو، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز السادس.

ويدين إسبانيول بالفضل إلى مهاجمه الدنماركي مارتن برايثويت، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، في ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني، الذي انتقل لصفوفه في آخر يوم لفترة الانتقالات الصيفية، قادما من برشلونة.

من جانبه، حافظ أوساسونا على تواجده في مراكز المقدمة بجدول ترتيب البطولة، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه رايو فايكانو، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد أوساسونا، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته من ريال بيتيس في المرحلة الماضية، إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

في المقابل، توقف رصيد فايكانو، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في البطولة، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وبادر أوساسونا بالتسجيل عن طريق إيمار أوروز في الدقيقة 54، لكن فلوريان لوجون أدرك التعادل لمصلحة رايو فايكانو في الدقيقة 75.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، منح اللاعب الشاب ايمار اوروز النقاط الثلاث لفريق أوساسونا، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل للفريق الباسكي في الدقيقة 90.