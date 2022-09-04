إزالة حالتي بناء مخالف وإيقاف أعمال ثالثة بمدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ حالة إزالة في المهد بشارع متفرع من سيالة بدران بمنطقة الكرنك بحي شمال، عبارة عن سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمسطح 450 متر ، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

وقال المجلس إنه تم أيضًا تنفيذ قرار إزالة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بمنطقة نجع بدران بالكرنك عبارة عن أعمدة وقواطيع بالطابق الثاني علوي على مسطح 120 متر وتمت الإزالة.

وأضاف أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن تجهيز شدة خشبية لبناء سقف مخالف لثلاث غرف بالطابق الثالث علوي بمسطح 120 متر بشارع متفرع من شارع الهيلتون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.