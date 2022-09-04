تعرض قناة الأفلام١ الليلة في تمام الساعة الثامنة، حصريا ولأول مرة على شاشات التلفزيون، الفيلم اللبناني "بيروت هولدم".

والفيلم تأليف وإخراج ميشال كمون، بطولة صالح بكري، وريتا حايك، وفادي أبو سمرا، سعيد سرحان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، يسلط الضوء على البيئة الشعبية اللبنانية التي تعيش حياتها بصعوبة، فهي تغامر بكل ما لديها من أجل تأمين لقمة عيشها، بغض النظر عن الأساليب التي تتبعها، وذلك من خلال الشاب "زيكو"، مقامر في الأربعينات من عمره، يسعى ويكافح بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة من أجل إعادة بناء حياته بعد السنوات التي قضاها في السجن.