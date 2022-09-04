رئيس جامعة سوهاج يتفقد مصابي حادث أخميم للاطمئنان عليهم ويؤكد خروج 23 حالة بعد تعافيها

توجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج للمستشفى الجامعي؛ للاطمئنان على أخر الحالات المصابة بحادث طريق مدينة أخميم الجديدة الذي وقع بالأمس، وعددها ٨ حالات، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي.

واطمأن خلال جولته، على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.

وأكد عبد الخالق أن جميع المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعى حالتهم مستقرة ومطمئنة، حيث غادر المستشفى ٢٣ حالة بعد تحسن حالتهم الصحية من إجمالي ٣١ حالة تم إستقبالها فى الحادث أمس، مضيفاً انه من المتوقع خروج باقي الحالات المصابة خلال الساعات القليلة القادمة بعد تعافيهم.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي إنه فور استقبال الحالات المصابة تم تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية لهم، وعمل الإسعافات الاولية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، جروح، كدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأشار الدكتور حمدي سعد إلى ان آخر ٨ حالات يخضعون للعلاج الطبي والمتابعة من قبل الفرق الطبية داخل المستشفى، والحالة العامة للمصابين مستقرة، مضيفاً أن رئيس الجامعة قد وجه أيضاً بتقديم الدعم النفسي للمرضي للتخفيف عنهم، وتلبية كافة احتياجاتهم.