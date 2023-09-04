شهدت خشبة مسرح العرائس في العاشرة، مساء اليوم، العرض المسرحي الأرميني "Bukowski- بوكوفسكي" إخراج ماريتا دوفلاتبيكيان، ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، وبحضور لجنة التحكيم.

العرض يجسد جزءًا من سيرة الشاعر والمسرحي الأمريكي الشهير تشارلز بوكوفسكي، ويجعل من حكايته كشفًا دقيقًا لعالم المسرح، ونوعًا من الترويض المر لموهبة الكتابة الحرة.

تشارلز بوكوفسكي (1920-1994)، شاعر وروائي، وكاتب قصة قصيرة، ألماني أمريكي تأثرت كتاباته بالأجواء الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمدينة لوس أنجلوس، تتناول أعماله الحياة العادية للفقراء الأمريكيين، والعمل والكحول والعلاقات مع النساء وغيرها، كتب بوكوفسكي آلاف القصائد، ومئات القصص القصيرة وست روايات، في نهاية المطاف كان له أكثر من 60 كتابًا.

المسرحية تعيد سيرة حياة واحد من أكثر الأدباء عبثية، وتحكى عن حياته المليئة بالعشوائية والغموضة والسيريالية، عن هذا الكاتب الذي عاش دائما ليرضي نفسه فقط ولا يرضى أحدًا، واختار لنفسه مكانًا وبقي مخلصًا لهذه البقعة المظلمة التي عاش فيها إنسانًا وأديبًا، ولعله من أكثر العبثيين تطرفًا.

ويروي العرض المسرحي عن تشارلز بوكوفسكي فصلا من فصول حياته في سنوات الشباب عندما أصبح مدمنا على الكحول، وعن طفولته وعائلته، حول ماذا وكيف شكله ذلك كشخص، عن حبه وشغفه بالكحول الذي كان معه طوال حياته.