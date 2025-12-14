ألمانيا تعتقل 5 يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم على سوق لعيد الميلاد

قالت الشرطة وممثلو الادعاء العام في ألمانيا، في بيان مشترك، إن السلطات اعتقلت خمسة رجال يشتبه في أنهم «إسلاميون متشددون»، خططوا لشن هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد في بافاريا بجنوب البلاد.

ووقعت في ألمانيا سلسلة من عمليات الدهس بالسيارات منذ أن صدم إسلامي متشدد مرتادي سوق لهدايا عيد الميلاد في وسط برلين بشاحنة مسروقة في 2016. وفي ديسمبر الماضي قُتل عدة أشخاص في هجوم في ماجديبورج.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ذكر البيان المشترك الصادر في وقت متأخر أمس السبت، أن المعتقلين يبلغون من العمر 22 و28 و30 و37 و56 عامًا، وتمكنت السلطات من اعتقالهم يوم الجمعة عند معبر سوبن الحدودي بين ألمانيا والنمسا.

وقال البيان إن المحققين يعتقدون أن الرجال كانوا يعتزمون قيادة سيارة والاندفاع بها في سوق مزدحم في منطقة دينجولفينج-لانداو بهدف قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مضيفا أن السلطات تشتبه في أن «التطرف الإسلامي» هو الدافع.