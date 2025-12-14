الجامعة العربية تشارك في الدورة 45 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية

يشارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، وعضوية وزير مفوض نسيمة شريط مديرة إدارة الإعلام، في الدورة (45) للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، والتي ستعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين بتونس.

وصرح السفير خطابي، بأن مشاركة الأمانة العامة في هذه الاجتماعات، تنبع من حرصها الدائم على متابعة التنسيق والتعاون مع مختلف الاتحادات والمنظمات المهنية العاملة تحت مظلتها، بما فيها اتحاد إذاعات الدول العربية، الذي يسعى إلى تنمية التعاون العربي في المجال السمعي البصري، وتسهيل التبادلات، وتوفير الخدمات التقنية بين الدول الأعضاء.

وأكد السفير أن اختيار موضوعي الحوار المهني ضمن أعمال هذه الدورة، يعكس الحرص على التطوير الإعلامي اعتمادا بالأساس على عنصر الشباب والابتكار، والإعلام والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى اهتمام المختصين والإعلاميين بهذين العنصرين، والبحث عن فرص في مجال استعمال التكنولوجيا الحديثة في الاعلام لتعزيز جودة وتنافسية الإنتاج الإعلامي.

وقال خطابي إن بناء منظومة إعلامية حديثة، تساهم في تحقيق تطلعات مجتمعاتنا في التنمية المستدامة، تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الإعلامية العربية، من خلال الاستثمار في المعرفة، وتطوير المناهج التدريبية لمواكبة أحدث التقنيات والممارسات، مؤكدا أن جامعة الدول العربية، تبنت "الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي"، كما اعتمدت القمة العربية التنموية الأخيرة التي انعقدت في مايو 2025 في بغداد "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي".