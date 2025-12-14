رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن حادث إطلاق النار في سيدني «عمل إرهابي»، ذاكرا أنه جرى خلال احتفالات اليهود بعيد حانوكا على الشاطئ.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن الشرطة ووكالات الأمن تعمل على تحديد كل المتورطين في هجوم شاطئ بوندي.

وأكد أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لضمان أمن اليهود، قائلًا: «نقف ونتضامن معكم، ولكم الحق بأن تكونوا فخورين بما أنتم عليه، والعيش في أمن وسلام».

ودعا المواطنين الأستراليين إلى «التضامن والوقوف في وجه الأشخاص الذين يريدون للبلاد الاستسلام للخوف والكراهية»، مؤكدًا أن «أستراليا تأخذ معاداة السامية على محمل الجد».

وقبل قليل، أعلنت الشرطة الأسترالية، مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين جراء إطلاق النار في سيدني.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن حادث إطلاق النار في سيدني «هجوم إرهابي»، مؤكدة الحرص على محاسبة المتورطين بصورة فورية.

وأشارت إلى إطلاق تحقيق صارم في الحادث من الجهات المختصة، معقبة: «هذا الفعل الشنيع واستخدام القوة بهذا الشكل غير مقبول، ولن نتسامح مع هذا النوع من العنف وسنتخذ إجراءات سريعة».

ولفتت إلى أن التحقيق جار حاليًا في احتمال وجود منفذ ثالث لهجوم سيدني.