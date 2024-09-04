هدية خاصة لـ صلاح من بطل أولمبياد باريس

أهدى محمد السيد، بطل مصر في سلاح السيف والمتوج بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هدية خاصة على هامش مران الفراعنة استعدادا لمباراة كاب فيردي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ومنح محمد السيد الخوذة الخاصة به في لعبة السلاح لـ محمد صلاح وحملت توقيع البطل الأولمبي، في المقابل أهدى محمد صلاح قميصه الخاص مع منتخب مصر لـ محمد السيد يحمل توقيع نجم ليفربول، وتبادل الثنائي التقاط الصور التذكارية.

وكان لاعبو منتخب مصر قد نظموا ممرا شرفيا لأبطال أولمبياد باريس وهم أحمد الجندي صاحب الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبه الميدالية الفضية في رفع الأثقال، محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية في سلاح السيف، ومحمد جبر صاحب المركز الرابع في المصارعة، محمد حمزه صاحب المركز الخامس في سلاح الشيش.