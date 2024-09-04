تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

تراجعت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 11 إلى 21 جنيها.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

هبطت أسعار الكوسة 6 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 35 إلى 45 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

ارتفع سعر الفلفل الرومي 3جنيهات ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

ارتفع سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

وصعدت أسعار البامية لتسجل نحو 50 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

وزاد سعر الليمون البلدى جنيها ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

وارتفع سعر العنب البناتي 3جنيهات ليتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

تراجع سعر التين البرشومى 4جنيهات ليتراوح بين 9 إلى 21 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

هبطت أسعار الرمان لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.