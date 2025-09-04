قاضية تحكم بعدم دستورية تجميد ترامب أموال جامعة هارفارد

حكمت قاضية فيدرالية أمريكية، بعدم دستورية تجميد الرئيس دونالد ترامب أموال جامعة هارفارد؛ مما يمهد الطريق لتحويل الأموال إلى الجامعة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أصدرت قاضية محكمة مقاطعة بوسطن أليسون بوروز، الأربعاء، حكمها في 84 صفحة بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد وموظفوها للطعن في قرار ترامب.

وأعلنت إدارة ترامب، في مايو الماضي، تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، إضافة إلى تعليق عقود بقيمة 60 مليون دولار؛ لترفع الجامعة دعوى قضائية للطعن في القرار، بحجة أن تجميد التمويل الفيدرالي غير قانوني.

وأوضحت القاضية، في حكمها، أن قرار ترامب "ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير"، وأمرت بتحويل الأموال إلى الجامعة.

وأشارت إلى أن إدارة ترامب أوقفت التمويل بدعوى تأخر هارفارد في مكافحة معاداة السامية.

وأضافت: "السجلات التي تم الحصول عليها من الإدارة تجعل من الصعب استنتاج أي شيء سوى أن المدعى عليه (ترامب) يستخدم معاداة السامية غطاءً لهجومه القائم على أيديولوجيات، على أكبر جامعة في البلاد".

وتتهم الإدارة الأمريكية، الجامعة المرموقة بالتسامح مع "معاداة السامية والتحيز لليبرالية"، وفق ادعائها.

وتستخدم الإدارة الأمريكية، تخفيض ووقف التمويل وإجراء التحقيقات في الجامعات من أجل الضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين.

وفي أبريل 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين وقطاع غزة في الجامعات الأمريكية بدأت بجامعة كولومبيا وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 63 ألفا و746 شهيدا و161 ألفا و245 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.