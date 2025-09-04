قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن مستشفياتها سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وأشارت في تدوينة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، إلى ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 370 شهيدًا، من بينهم 131 طفلًا.

وأوضحت الوزارة أنه منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تم تسجيل 92 حالة وفاة، بينهم 16 طفلًا.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.