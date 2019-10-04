اتحاد الكرة ينعي والد سيد معوض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني سيد معوض نجم الأهلي السابق والمدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني في وفاة والده.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" تتقدم لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملون بالاتحاد بخالص العزاء إلى سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون" ".

وكان سيد معوض قد أعلن اليوم الجمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن وفاة والده.