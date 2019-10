فاز هدف الأورجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة في مرمى إنتر ميلان، بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سواريز هدفي برشلونة أمام إنتر ميلان في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين لهدف.

ونافس سواريز على الجائزة كل من المغربي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي عن هدفه في مرمى فالنسيا الإسباني، وساديو ماني نجم ليفربول عن هدفه أمام سالزبوج النمساوي، وكيميتش عن هدفه في مرمى توتنهام الإنجليزي.

