أمين عمر حكما لمباراة طلائع الجيش وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة اليوم الجمعة طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش وبيراميدز والتي من المقرر إقامتها الأحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويدير المباراة الحكم أمين عمر ويعاونه كل من شهاب راشد، خالد حسين وعمرو الشناوي حكما رابعا.

ويحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين أمام كل من طنطا برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية أمام طنطا بهدفين مقابل هدف، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ15 بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام المقاولون العرب بهدف دون رد والتعادل في الجولة الثانية أمام إنبي بهدف لكل منهما