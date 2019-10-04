كشفت تقارير صحفية عالمية، أن النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب فريق ريال مدريد المعار إلى ريال سوسيداد، أصبح محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في الدوري الأنجليزي، والتي تسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وحسبما أشارت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، فإن الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمثال، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وليفربول، أبدت اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات لاعب وسط هجوم ريال سوسيداد.

ووفقًا لشبكة «إي إس بي إن» الإخبارية الأمريكية فإن إدارة «الشياطين الحمر» سترسل مبعوثيها لمشاهدة اللاعب في كلا المباراتين المقبلتين «أمام خيتافي في الجولة الثامنة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني».

ونظرًا للمستوى الرائع الذي يقدمه أوديجارد، قرر المدير الفني لمنتخب النرويج استدعاءه لقائمة الفريق التي ستخوض مواجهتين قويتين أمام إسبانيا ورومانيا في فترة التوقف الدولي المقبلة.

يذكر أن النرويجي معار إلى فريق ريال سوسيداد لمدة موسمين، أي أنه سيعود إلى ريال مدريد بعد نهاية موسم 2020-2021.

ويبدو أن رغبة مارتن هي الاستمرار في إعارته حتى نهايتها، وهو ما أكده بنفسه في أحد التصريحات التي أدلى بها لنفس الشبكة قائلًا: «نيتي هي البقاء هنا لعامين، أعتقد أن هذا هام أيضًا بالنسبة لي، ريال سوسيداد فريق كبير وآمل أن نتمكن من التأهل لأوروبا الموسم المقبل».

يُذكر أن إدارة «المرينجي» يمكنها استعادة خدمات اللاعب قبل انتهاء فترة إعارته، وتحديدًا نهاية الموسم الجاري، ولكن في هذه الحالة سيتوجب على العملاق المدريدي دفع 2 مليون يورو لإدارة ريال سوسيداد على شكل تعويض، هذا بالإضافة إلى حصولها على موافقة اللاعب بالعودة، وهو ما يبدو غير ممكن في الوقت الحالي، إذ أشار اللاعب في تصريحاته إلى أنه لعب لأكثر من ناد على سبيل الإعارة، ولهذا سيكون من الجيد أن يستقر لفترة ما.