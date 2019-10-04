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سافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، إلى أسوان، استعدادا لمواجهة فريقها عصر غدًا السبت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان فايلر أعلن اصطحاب 23 لاعبًا في رحلته لجنوب مصر، استعدادا لمواجهة أسوان، حيث جاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسام عاشور، أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو دا كوستا.