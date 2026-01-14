إحصائية سلبية لمنتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

شهدت مباراة منتخب مصر ونظيره السنغالي، المقامة مساء اليوم الأربعاء على ملعب طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إحصائية سلبية للفراعنة.

وللمرة الأولى خلال 33 مباراة مسجلة في تاريخ مشاركات المنتخب منذ عام 2010، يفشل منتخب مصر في تسجيل أي تسديدة خلال الشوط الأول بإحدى مباريات كأس الأمم الأفريقية، في مؤشر يعكس حالة من الحذر والتوتر خلال اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في شوط شهد تفوق منتخب السنغال على مستوى الاستحواذ، مقابل اعتماد منتخب مصر على التراجع الدفاعي وتنظيم الخطوط خلال مجريات النصف الأول من المباراة.