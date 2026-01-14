ترامب: أي شيء أقل من أن تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند غير مقبول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أي شيء أقل من أن تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند، "غير مقبول"، وذلك قبل ساعات من استضافة نائب الرئيس جيه دي فانس، لمسئولين من الدنمارك وجرينلاند لإجراء محادثات.

وأكد ترامب مجددا، في منشور له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، على حجته بأن الولايات المتحدة "تحتاج إلى جرينلاند لأغراض الأمن القومي"، مضيفا أن "حلف (شمال الأطلسي) الناتو يجب أن يقود الطريق أمامنا لكي نحصل عليها"، وإلا فستقوم روسيا أو الصين بذلك.

وكتب ترامب: "سيصير حلف الناتو أكثر قوة وفعالية إذا كانت جرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة... أي شيء أقل من ذلك غير مقبول".

وقبيل عقد الاجتماع، أدان وزير الخارجية الفرنسي الفرنسي جان نويل بارو، ما وصفه بـ"الابتزاز" الأمريكي بشأن جرينلاند، وذلك في أحدث مؤشر على استياء حلفاء أمريكا.