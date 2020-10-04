العاهل السعودي يصل الكويت اليوم لتقديم واجب العزاء

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يصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت، اليوم الأحد، لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال مصدر سعودي في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن العاهل السعودي سيصطحب معه وفدا يضم عددا من أفراد الأسرة الحاكمة لتقديم واجب العزاء للشعب الكويتي.

وأجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفيًا يوم الثلاثاء الماضي بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان الملك سلمان وجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين بعد صلاة العشاء يوم الأربعاء الماضي.

ووصل وفد سعودي إلى الكويت يوم الخميس الماضي برئاسة الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، مستشار العاهل السعودي وزير الدولة لتقديم للعزاء في أمير الإنسانية.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ علي الجراح الصباح يوم الثلاثاء الماضي، وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الولايات المتحدة الامريكية بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر.