الحجار يروى رحلة محمد فوزى فى حفل « 100 سنة غنا» بالأوبرا

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة الثانية من المشروع الفنى 100 سنة غنا والمقام بالتعاون مع النجم على الحجار وتضمنت الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى.

على المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد تفاعل الجمهور مع الفنان الكبير على الحجار وضيوفه نادية مصطفى ومصطفى قمر والمواهب الواعدة سهيلة بهجت، سمير عزمى، شيماء يسرى وصاحبتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق لإلقاء الضوء على المشوار الفنى للموسيقار الرائع محمد فوزى، مستعرضا عدد من مؤلفاته الايقونية وتخللها عرض درامى من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، توزيع موسيقى أحمد شعتوت أداء محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله.





ومع الألحان الخالدة لمحمد فوزى والتى تمثل أحد ملامح التطوير فى مجال الموسيقى والغناء العربى، وبأسلوبه المميز وإمكاناته الصوتية الفريدة استعرض الحجار وضيوفه نخبة مختاره منها يا أعز من عينى حبيبى وعينية، يا نور جديد (عيد الميلاد)، ليه يا قلبى ليه، راح توحشنى، كل دقه في قلبى، دويتو شحات الغرام وشاركته الأداء نادية مصطفى، الشوق، يا مصطفى يا مصطفى، فين قلبى، ماما زمانها جاية، مال القمر، طير بينا ياقلبى، تسلم لقلبى، كلمنى طمنى (اكابيلا)، دارى العيون، بلدى أحببتك يا بلدى وغيرها إلى جانب أغنية 100 سنا غنا التى كتبت خصيصا للمشروع.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والأستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.