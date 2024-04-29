 بلينكن: ننتظر التوصل إلى هدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 11:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بلينكن: ننتظر التوصل إلى هدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:33 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، إن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة وتخفيف معاناة المواطنين وخلق مجال لتحقيق الحل الدائم هو التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أن بلاده تنتظر التوصل إلى هدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أصرّ على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لمعالجة الوضع الإنساني بغزة وتخفيف المعاناة هناك لا سيّما خلال مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولفت إلى أن الأسابيع الماضية شهدت حالة من التقدم بما في ذلك فتح المعابر لإيصال المساعدات لغزة، كما أنه سيتم فتح المزيد على مدى الأسابيع المقبلة.

غير أنه أشار إلى أن هذا الأمر لا يكفي، حيث يتوجب العمل على إيصال مزيد من المساعدات لغزة.

كما دعا للتوصل إلى حلول لفك الارتباط مع عاملي الإغاثة الإنسانية والعمل بصورة أكثر فاعلية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك