بلينكن: ننتظر التوصل إلى هدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، إن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة وتخفيف معاناة المواطنين وخلق مجال لتحقيق الحل الدائم هو التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أن بلاده تنتظر التوصل إلى هدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أصرّ على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لمعالجة الوضع الإنساني بغزة وتخفيف المعاناة هناك لا سيّما خلال مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولفت إلى أن الأسابيع الماضية شهدت حالة من التقدم بما في ذلك فتح المعابر لإيصال المساعدات لغزة، كما أنه سيتم فتح المزيد على مدى الأسابيع المقبلة.

غير أنه أشار إلى أن هذا الأمر لا يكفي، حيث يتوجب العمل على إيصال مزيد من المساعدات لغزة.

كما دعا للتوصل إلى حلول لفك الارتباط مع عاملي الإغاثة الإنسانية والعمل بصورة أكثر فاعلية.