تقرير: وزير دفاع إسرائيل يحاول تعديل عملية رفح لتقليل التوتر مع واشنطن

قال مسئول إسرائيلي كبير إن وزير الدفاع يوآف جالانت، يحاول إجراء تعديلات على العملية في رفح «لتقليل الاحتكاك مع إدارة بايدن».

وحسب موقع «أكسيوس» فإن جالانت، يتواصل بانتظام مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك.

وتجرى معظم عمليات التواصل بين فريق بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن رفح خلال الأسبوعين الماضيين، عبر قنوات إسرائيلية أخرى، مثل وزير الدفاع يوآف جالانت.

ويوضح الموقع أن جهود جالانت يبدو أنها آتت أكلها، حيث أكد مسئولون أمريكيون أن الجيش الإسرائيلي يعمل في رفح بطريقة محددة دون اجتياح بري واسع النطاق.

وبعد تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإسرائيل من أن أي هجوم كبير على رفح سيتجاوز «الخط الأحمر» بالنسبة للدعم الأمريكي، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات قوية خلال اجتماع مع مجلس وزرائه الأمني.

وقال نتانياهو حسب 3 مصادر مطلعة، بما في ذلك أحد مساعديه: «لسنا دولة تابعة للولايات المتحدة».

واعتبر «أكسيوس» أن رد فعل نتنياهو القوي، يعكس مزاجه القتالي في الوقت الذي أدت فيه الحرب الإسرائيلية على غزة إلى توتر العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.

وقبل أسبوعين بدأ التوتر يتصاعد بين البلدين، بعد أن أوقف بايدن 3500 قنبلة أمريكية كانت على متن سفينة على وشك المغادرة إلى إسرائيل.

وقال مصدران إسرائيليان إن نتنياهو وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قد تفاجأ بقرار بايدن بشأن شحنة الأسلحة.

وأشار مسئول أمريكي كبير إلى أن بايدن ومسئولين أمريكيين كبار آخرين أبلغوا نتنياهو وديرمر، سرا عدة مرات في الآونة الأخيرة، أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحدث إذا واصلوا الدفع نحو اجتياح رفح.

لكن مصدرا إسرائيليا قال إن ديرمر، الذي كان سفيرا لإسرائيل في واشنطن لمدة 8 سنوات، أبلغ نتنياهو أن بايدن لن يجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وخلال حديثه الطويل في اجتماع مجلس الوزراء، قارن نتنياهو صراعه مع بايدن بشأن رفح بأول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن غوريون، الذي أعلن الاستقلال في عام 1948 على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة آنذاك، حسبما قال مصدران مطلعان على الاجتماع.