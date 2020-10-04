وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف، والوفد المرافق له، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، إن الوزيرين بحثا أيضا خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني، حرص في مستهل اللقاء، على تقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة، والذي عبر بدوره عن بالغ شكره وتقديره له على ما أبداه من صادق المواساة وخالص التعازي، والتي تعكس عمق العلاقات والروابط بين الكويت والولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، ممثلا للحكومة الإيرانية لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.