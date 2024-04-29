الكاف يتغزل في مهارة شلبي مع الزمالك

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أشاد الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالمهارات التي قدمها مصطفى شلبي، لاعب الزمالك خلال مباراة الفريق ضد دريمز الغاني.

ونشر حساب الكاف بعض اللقطات المهارية للاعب الذي سجل هدفاً من ثلاثية الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بارع! 🪄



مهارة اليوم من إياب دور نصف النهائي في كأس الكونفدرالية من نصيب مصطفى شلبي لاعب الزمالك 👏#TotalEnergiesCAFCC | #SkillOfTheDay | @QNetOfficialpic.twitter.com/uX29FypHfS — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 29, 2024

وسجل شلبي الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من التونسي سيف الدين الجزيري، وضعته في مواجهة الحارس الغاني سولمون أجباي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية، بالفوز على دريمز 3-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب موعداً مع نهضة بركان المغربي ف نهائي البطولة.

وفاز الزمالك بنسخة وحيدة في بطولة الكونفدرالية وكانت في 2019 على حساب نهضة بركان.