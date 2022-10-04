محلل أمريكي: روسيا يمكن أن تنتصر في الحرب إذا استخدم بوتين السلاح النووي

يرى الدكتور دانيال جوري، المحلل العسكري ونائب رئيس مركز ليكسينجتون الأمريكي للأبحاث، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن فشل في محاولته الأولية لتحقيق هجوم مفاجىء ضد أوكرانيا، وحملته التالية لاحتلال أراض في شرق البلاد وغربها، قد اكتشف طريقة للانتصار بأن يبدو أنه خاسر.

وتعتبر خطوات بوتين الأخيرة، المتمثلة في إعلانه تعبئة جزئية وإجراء استفتاءات في الأراضي المحتلة بأوكرانيا لانضمامها إلى روسيا، بوادر لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا.

وقال جوري، في تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إنه إذا واصلت القوات الأوكرانية، المسلحة بمجموعة من الأسلحة الغربية، هجماتها المضادة، فإنها سوف تمثل تهديدا للوطن الأم الروسي في شكل الأراضي الجديدة التي استحوذت عليها روسيا حديثا. وسيرد بوتين على ذلك بعمل ما هدد به مرارا وتكرارا: وهو استخدام الأسلحة النووية.

وسواء كان مثل هذا الاستخدام ضد هدف في أوكرانيا أو مجرد عمل استعراضي، سوف تكون التأثيرات واحدة، إذ لا شك أن مثل هذه الخطوة سوف تقوض الدعم الغربي لكييف، في ضوء أن من المؤكد تقريبا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يردا بالمثل. كما أنه من الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار الناتو. وأساسا قد ينتصر بوتين من خلال خسارته.

ويقول جوري إن القادة الغربيين والخبراء العسكريين لطالما فكروا في احتمال أنه حال فشل موسكو في حملتها التقليدية ضد أوكرانيا، فسوف تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية. وذلك الاحتمال أصبح الآن شبه مؤكد. لقد ضاعف بوتين جهوده في حرب تقليدية لا يمكنه الانتصار فيها إذا استمر الارتباط الحالي للقوات، فالغرب بدأ توسعا صناعيا وعسكريا يزيد من التوازن العسكري ضد روسيا. واضطرت موسكو بالفعل إلى السعي للحصول على المساعدة من أضعف الحلفاء- إيران وكوريا الشمالية. ولن توفر التعبئة الجزئية للجيش الروسي الوسيلة لتغيير الوضع لصالحه على أرض المعركة وسوف تؤدي إلى تفاقم المعارضة ضد بوتين في الداخل.

ولكن بالتصعيد يمكن لبوتين تحقيق الانتصار في الخارج وفي الداخل على السواء.

ويوضح جوري أن العقيدة النووية الروسية تنص بوضوح على أنه إذا هدد عدوان تقليدي ضد روسيا وجود الدولة، فإن هذا سوف يبرر استخدام الأسلحة النووية. ولم يتم على الإطلاق إيضاح تعريف المدى الذي يصل إليه أي هجوم تقليدي لتجاوز هذه العتبة. وحدد بوتين مثل هذه الهجوم المهدد لوجود الدولة في خطابه الذي أعلن فيه التعبئة الجزئية، فقد أكد زعمه بأن هدف الغرب من وراء دعمه لأوكرانيا هو تدمير روسيا وتهديد كل الشعب الروسي. وأوضح بوتين أنه مسموح لروسيا استخدام الأسلحة النووية من أجل حماية سلامة أراضي الدولة والتي ستشمل الآن الأجزاء التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا.

والسؤال الآن هو ما الذي سيفعله الناتو والغرب إذا ردت روسيا على الهجوم التقليدي الناجح لأوكرانيا باستخدام سلاح نووي؟.

يقول جوري إن من شبه المؤكد أن الناتو لن يرد بخطوة نووية مماثلة، وأن أي أحد شهد مناورات حربية عالية المستوى للولايات المتحدة أو الناتو خلال العقود العديدة الماضية مثله (جوري)، والتي استخدم فيها الجانب الآخر الأسلحة النووية ضدهما، يدرك أن من الصعب للغاية أن يرى واشنطن -ناهيك عن حلف الناتو- ترد بالمثل، حتى إذا كانت القوات الأمريكية أو قوات الناتو هي هدف مثل هذا الهجوم. وما لم يكن الهجوم واسع النطاق، تلجأ الفرق التي تمثل الحكومة الأمريكية ودول الناتو دائما، تقريبا، إلى خيار القيام بحملة تقليدية مكثفة أو تتراجع.

وإذا ما استخدم بوتين سلاحا نوويا ضد أوكرانيا، سوف تكون الخيارات الغربية أكثر محدودية. فأوكرانيا ليست دولة عضو في الناتو ولا تحظى بحماية المظلة النووية للحلف. وسوف يجد القادة الغربيون أن الرد باستخدام سلاح نووي أمر لا يمكن تصوره.

وكما قال مسؤول سابق، محنك، في الحكومة الأمريكية وأحد المفاوضين السابقين في مجال الحد من الأسلحة النووية، فيما يتعلق بالكيفية التي سترد بها واشنطن على أي تفجير نووي روسي: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوة تصعيدية. من المؤكد أنها لن ترد باستخدام أسلحة نووية". ويمكن التأكيد على أن بوتين يعلم ذلك.

ويقول جوري إن القادة الغربيين، وأبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهدوا بالرد على استخدام روسيا للأسلحة النووية بمضاعفة دعمهم لأوكرانيا، وتزويدها بعدد أكثر وأفضل من الأسلحة التنقليدية، وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على روسيا، ومحاولة حشد المجتمع الدولي لجعل روسيا دولة منبوذة. وكان ذلك هو تحذير بايدن في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبصفة أساسية، سوف يسعى الغرب إلى أن يواصل تماما الاستراتيجية التي أدت إلى استخدام بوتين الأسلحة النووية في المقام الأول. وهذا هو تعريف الجنون: تكرار عمل نفس الشىء في انتظار نتيجة مختلفة.

وأكد جوري أن تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية غربية إضافية، بما في ذلك المزيد من منصات إطلاق صواريخ هيمارس، والصواريخ طويلة المدى، والمسيرات المتقدمة، والمدرعات الثقيلة، وحتى مقاتلات إف 16، سوف يضمن قدرة أوكرانيا على وقف تقدم الجيش الروسي. لكن ذلك لن ينهي الحرب.

وفي واقع الأمر، سوف يكون رد الفعل الغربي المحتمل في صالح بوتين، فبدء الرئيس الروسي باستخدام السلاح النووي سوف يقابل برد أقل من مناسب، مما يوضح الضعف الغربي. وسوف يمر استخدام موسكو للسلاح النووي دون مساءلة، مما يظهر أن الردع لا معنى له، وسوف تعد روسيا نفسها لاستخدام الأسلحة النووية مرة أخرى في المستقبل. ومن المؤكد أن رصيد قبول بوتين لدى مواطنيه سوف يتحسن، وسوف يعلن أنه الزعيم الروسي الذي وقف أمام الغرب واستخدم سلاحا نوويا للدفاع عن الوطن دون أن يتصدى له أحد.

وقال جوري في ختام تحليله إن بوتين يعتقد أن الحرب في أوكرانيا أساسية لهزيمة تهديد لوجود روسيا يمثله توسع الناتو وجهوده لإيجاد دولة عميلة في أوكرانيا. وفي هذا السياق، يعد استخدام الأسلحة النووية مبررا، وكذلك يعد خطر التصعيد الغربي أيضا أمرا مبررا.