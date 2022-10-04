التبادل البرلماني التايواني الألماني يأمل في تعزيز العلاقات الثنائية

قال نواب في البرلمان التايواني، اليوم الثلاثاء، إن جولة جديدة من التبادلات البرلمانية مع نظرائهم الألمان ستساعد في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال بناء تفاهم أعمق.

ووصل كلاوس بيتر فيلش وخمسة من زملائه أعضاء البرلمان الألماني إلى تايبيه يوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام، وذلك في اول زيارة لوفد رسمي من ألمانيا للبلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عام 2019 وتوقف الزيارات المتبادلة المنتظمة .

والتقى الوفد الألماني متعدد الأحزاب اليوم الثلاثاء، مع يو سي كون، رئيس البرلمان والنواب التايوانيين.

وقال فان يون، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية التايوانية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع، تضمنت تدابير الوقاية من جائحة كوفيد -19 في تايوان وسبل مكافحتها، والعدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين والتعليم وحماية البيانات الشخصية.

وأضاف فان، من الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني الحاكم، لـ(د.ب.أ): "لقد أعربنا بشكل خاص عن تقديرنا لدعم الوفد متعدد الأحزاب لمشاركة تايوان في المنظمات الدولية".

وتابع أنه يتعين على تايوان أن تستفيد من الدبلوماسية البرلمانية. وقال: "إذا حصلت تايوان على دعم من مختلف الأحزاب في برلمان بلد ما يمثل الشعب، فإن حكومتها ستدعم تايوان بالتالي".