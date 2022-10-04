 المستشار النمساوي: مخزون الغاز يكفي لتلبية 80% من الطلب في الشتاء - بوابة الشروق
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المستشار النمساوي: مخزون الغاز يكفي لتلبية 80% من الطلب في الشتاء

فيينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:18 ص

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، إن بلاده تمتلك كميات كافية من الغاز لتلبية الطلب في موسم الشتاء بعد تحقيق هدف ملأ خزانات الغاز بنسبة 80% من قدرتها الاستيعابية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن النمسا هي نقطة مركزية لتقاطع لأنابيب الغاز، شمال البلاد وشرقها وجنوبها. كما تحظى البلاد بواحدة من أكبر سعات التخزين في أوروبا، وهي تعادل تقريبا الطلب المحلي لمدة عام.

وارتفع المخزون الإجمالي إلى 77 تيراوط/ساعة يوم الأحد الماضي، وزادت الكمية بعد شراء الحكومة 20 تيراوط/ساعة من الاحتياطيات الاستراتيجية، يتم تسليمها بنهاية أكتوبر.

وقال نيهامر لمحطة "بلاس 24" التليفزيونية: "قمنا بتأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء في وقت مبكر عما كنا نأمل".

ويتم توجيه حوالى نصف مخزون الغاز للاستهلاك المحلي، وتستفيد الحكومة بالكمية المتبقية من أجل دول مجاورة، من بينها عملاء في سلوفينيا وألمانيا.

وخفضت النمسا اعتمادها على واردات الغاز من روسيا إلى 50% مقابل 80% العام الماضي.


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