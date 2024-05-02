الحوثي: نحضر لجولة تصعيد رابعة إذا استمرت الحرب على غزة

قالت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، إنها تحضر لـ"جولة رابعة من التصعيد" إذا استمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بحسب وكالة أنباء "سبأ" التابعة لها.

وذكر الحوثي: "إذا استمر العدو الصهيوني (إسرائيل) متعنتا ومعه الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني، فهناك جولة رابعة نحضر لها من التصعيد في مواجهة هذا العدو الغاصب"، دون مزيد تفاصيل.

وأضاف أن "الشعب اليمني قطع شوطا في التصعيد والتطوير للقدرات العسكرية في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وعدوانهم على الشعبين اليمني والفلسطيني"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وفي أكتوبر الماضي، بدأت أول مرحلة من التصعيد العسكري للحوثيين باستهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ و طائرات بدون طيار، قبل أن تنتقل الجماعة إلى المرحلة الثانية في نوفمبر الماضي، وذلك باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

وتمثلت المرحلة الثالثة باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح زعيم الحوثيين أنه "إذا نجحت جولة المفاوضات بغزة، وهدأت الأوضاع فذلك لا يعني نهاية المعركة، وإنما يعني اكتمال جولة من التصعيد".

وتابع: "عندما نصل إلى نهاية هذه الجولة.. فسيبقى الصراع مع العدو الإسرائيلي مستمرا".

وأكد أن "الصراع مع العدو الإسرائيلي حتمي، لأنه في حالة احتلال واغتصاب وعدوان، ولن ينتهي الصراع معه إلا بزواله من على كل أرض فلسطين، وتطهيرها".