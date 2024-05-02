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بدون راحة.. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة

محمود باهي
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 9:44 م

أدى فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش، استعدادا ‏لمباراة الجونة المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن مباراة الجونة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة الإسماعيلي تدريبات استشفائية ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

واستكمل باقي اللاعبين المران الذي اشتمل على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الفنية ‏والخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد برج العرب، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.‏

يذكر أن مباراة الدور الأول بين الأهلي والجونة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب خيري بشارة في الغردقة.


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