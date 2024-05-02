هيئات فلسطينية تعلن استشهاد رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء في سجن إسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئات فلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عدنان البرش في سجن إسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، إن الدكتور البرش - 50 عامًا من مدينة جباليا شمال قطاع غزة استشهد في سجن عوفر الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئتان أن البرش لفظ أنفاسه في الـ19 من أبريل الماضي جراء التعذيب أثناء عمليات التحقيق في السجن الإسرائيلي.

وشددت الهيئتان على أن البرش تعرض لعملية "اغتيال متعمدة تأتي في إطار استهداف ممنهجة للأطباء في غزة والمنظومة الصحية"، داعيا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم" بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وأوضحت الهيئتان أن الوفيات بين الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفعت إلى 18 أسيرا.